По состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Число активных больных по состоянию составляет 22919 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ривненской (153) областях.

Сейчас госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11480 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

31 502 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)

Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 419 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)

Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)

Киев - 4935 (1547 выздоровели)

Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)

Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)

Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)

Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)

Ривненская обл. - 3568 (1738 выздоровели)

Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)

Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)

Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине было подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.