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По состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано 9 979 535 случаев коронавирусной инфекции- на 177963 больше, чем сутками ранее.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Так, жертвами эпидемии во всем мире на сегодня стали 498 710 человек. Около четверти всех смертельных случаев приходится на США – 125 тысяч. В то же время, 5 051 864 пациента по всему миру выздоровели. На сегодня больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 2 510 151. На втором месте Бразилия (1 313 667), на третьем – Россия (626 779), на четвертом – Индия (528 859), на пятом – Великобритания (311 727).

Напомним, по состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев.

 
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