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Евросоюз на запрос Украины о помощи в преодолении последствий наводнения активировал Механизм гражданской защиты. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает УНИАН.

«В начале этой недели интенсивные дожди привели к самому большому наводнению на юго-западе Украины за последние 50 лет, есть несколько жертв и повреждены сотни домов. Чтобы удовлетворить первоочередные потребности, Евросоюз на запрос Украины активировал Механизм гражданской защиты ЕС», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что незамедлительно отреагировала Швеция, которая предложила Украине 1,2 километра барьеров от наводнения, 250 шлангов, а также консультации технических экспертов.

Кроме того, европейские эксперты предоставляют услуги по картографированию пострадавших районов через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза круглосуточно поддерживает контакт с украинскими властями, чтобы внимательно отслеживать ситуацию и направлять другую помощь, подчеркнули в ЕК.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  
ForUm

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