Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки «Бук». Об этом пишет NRC, передает УНИАН.

Террористы Харченко, Дубинский и Гиркин в разговоре прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как тот сбил Boeing. Однако эксперты напомнили, что тогда в небе, кроме лайнера, других самолетов не было. А в телах погибших и в самолете нашли фрагменты «Бука».

По словам прокуроров, в деле уже столько доказательств причастности «Бука» к трагедии, другие версии не требуют дальнейшего расследования. Пока неясно, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.