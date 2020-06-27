также в разделеМир
В мире число инфицированных COVID-19 достигло почти 10 миллионов 18
Шамана, который шел «изгонять Путина», признали политзаключенным 21
В ВОЗ предпочитают не уповать на эффективную вакцину от COVID-19 14
США увеличат военное присутствие в Польше 22
В мире коронавирусом заболели уже 9,4 миллиона человек 24
МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики 13
Румыния также страдает от паводка: подтоплены 160 сел, 3 погибших 23
ВОЗ предупреждает об ускорении темпов пандемии COVID-19 23
Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы 15
Южная Корея заявила о второй волне коронавируса 20
В мире от коронавируса умерли боле 471 тысячи человек 15
США из-за COVID-19 приостанавливают выдачу рабочих виз 20
ВОЗ: Последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия 22
Путин не исключает, что снова пойдет в президенты 18
Беспорядки в Штутгарте: разграбленные магазины и раненые полицейские 47
Испания открыла границы 19
В США испытали умную авиабомбу 72
На протестах в Беларуси задержаны около 300 активистов 21

Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает hromadske.

«Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане — в частности американских военнослужащих — на фоне ведения мирных переговоров с целью прекратить длительную войну в стране», — говорится в сообщении.

Также участники группировки «Талибан» могли при содействии россиян убивать других военных из стран НАТО.

Отмечается, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад.

Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.

В то же время, чиновники сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать.

В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения.

«Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

83
Теги