Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает hromadske.
«Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане — в частности американских военнослужащих — на фоне ведения мирных переговоров с целью прекратить длительную войну в стране», — говорится в сообщении.
Также участники группировки «Талибан» могли при содействии россиян убивать других военных из стран НАТО.
Отмечается, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад.
Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.
В то же время, чиновники сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать.
В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения.
«Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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