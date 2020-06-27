Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает hromadske.

«Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане — в частности американских военнослужащих — на фоне ведения мирных переговоров с целью прекратить длительную войну в стране», — говорится в сообщении.

Также участники группировки «Талибан» могли при содействии россиян убивать других военных из стран НАТО.

Отмечается, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад.

Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.

В то же время, чиновники сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать.

В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения.

«Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.