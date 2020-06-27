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Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений на Западной Украине, сообщает Посольство США в Украине

«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине.

С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», – сказано в сообщении.

Также  отмечается, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия катастрофы.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  

 

 
ForUm

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