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В Украине на сегодняшний день в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 112 Украина

По его словам, для сравнения, в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки.

«На сегодняшний день мы имеем в сутки, тестируем новые случаи пневмонии около 700. От 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае месяце, когда мы начали смягчать карантинные меры, переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев в сутки. То есть, вы видите, почти втрое возросло количество пневмоний», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.

 

 

 
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