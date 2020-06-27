По состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 631966, методом ИФА - 190344.

Заболевание подтверждено у 3086 детей и 6515 медиков, из них 3984 медработников выздоровели.

В госпитализации нуждались 11243 лица, а подключеннии к аппарату ИВЛ - 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 87 больных.

По состоянию на 27.06 занято 4297 коек, выделенных для больных COVID-19.

30 822 больных находятся на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1811 (1158 выздоровели)

Волынская обл. - 2161 (691 выздоровел)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 415 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1371 (741 выздоровел)

Закарпатская обл. - 2640 (926 выздоровели)

Запорожская обл. - 565 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2253 (1096 выздоровел)

Киев - 4866 (1490 выздоровели)

Киевская обл. - 2469 (1279 выздоровели)

Кировоградская обл. - 642 (529 выздоровели)

Луганская обл. - 76 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5004 (737 выздоровели)

Николаевская обл. - 392 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1567 (725 выздоровели)

Полтавская обл. - 309 (268 выздоровели)

Ривненская обл. - 3475 (1705 выздоровели)

Сумская обл. - 287 (209 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1876 (1124 выздоровели)

Харьковская обл. - 2046 (1030 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 777 (536 выздоровели)

Черкасская обл. - 635 (451 выздоровел)

Черновицкая обл. - 4631 (1853 выздоровели)

Черниговская обл. - 519 (145 выздоровели).

Напомним, по состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.