также в разделеМир
NYT: РФ предлагала талибам деньги за убийство американских военных 83
Шамана, который шел «изгонять Путина», признали политзаключенным 21
В ВОЗ предпочитают не уповать на эффективную вакцину от COVID-19 14
США увеличат военное присутствие в Польше 22
В мире коронавирусом заболели уже 9,4 миллиона человек 24
МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики 13
Румыния также страдает от паводка: подтоплены 160 сел, 3 погибших 23
ВОЗ предупреждает об ускорении темпов пандемии COVID-19 23
Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы 15
Южная Корея заявила о второй волне коронавируса 20
В мире от коронавируса умерли боле 471 тысячи человек 15
США из-за COVID-19 приостанавливают выдачу рабочих виз 20
ВОЗ: Последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия 22
Путин не исключает, что снова пойдет в президенты 18
Беспорядки в Штутгарте: разграбленные магазины и раненые полицейские 47
Испания открыла границы 19
В США испытали умную авиабомбу 72
На протестах в Беларуси задержаны около 300 активистов 21

По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире заболело коронавирусом 9 801 572 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев болезни остаются США – 2 467 554, а также Бразилия – 1 274 974 и Россия – 619 936.

Одновременно половина из всех инфицированных выздоровела – 4 945 557. 494 181 человек умер.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги