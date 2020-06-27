По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире заболело коронавирусом 9 801 572 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев болезни остаются США – 2 467 554, а также Бразилия – 1 274 974 и Россия – 619 936.

Одновременно половина из всех инфицированных выздоровела – 4 945 557. 494 181 человек умер.



Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.