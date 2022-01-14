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В Кировоградской области возле поселка Смолино вечером 13 января перевернулся в кювет рейсовый автобус Мариуполь - Свиноуйсьце (Республика Польша).

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

«Вчера вечером на автодороге Стрый - Изварино возле пгт Смолино автобус сообщением Мариуполь - Свиноуйсьце (Республика Польша) перевернулся в кювет. К счастью, погибших среди пассажиров нет», - говорится в сообщении.

Спасатели обеспечили освещение места происшествия, обесточивание автобуса  и обогрев пассажиров до прибытия резервного автобуса.
ForUm

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