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Александрийская епархия Украинской Православной Церкви приглашает в школу духовности и психологической поддержки. 

Фото: из открытых источников. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua, школа создана по благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа.

«Поговорим обо всем, что касается Вашей жизни. Откроете для себя мир духовности и правил преображения. Эти знания прошли испытание столетиями и сегодня в простой форме доступны для Вас», – сказано в публикации.

Как отмечается, школа дает теоретические и практические знания в сфере духовности, которые помогут лучше понимать внутренние процессы, влияющие на жизнь и взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся узнают как перебороть свои страхи и проблемы личного характера, о причинах конфликтов в семье, возможности избежать их или выйти из них.

Для участия в занятиях необходимы программы Zoom и Viber.

Подробности и запись через номер: +380677031264 (Viber, Telegram, WhatsApp).
ForUm

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