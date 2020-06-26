Власть заинтересована в независимом расследовании фактов возможной коррупции главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику.

«Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании», - написал он в Telegram.



«Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все все видят! У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента», - заявил Трофимов.



«В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет», - утверждает он.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.