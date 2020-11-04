Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя руководителя ОПУ за «определенные недоработки в региональной модерации».

Такое мнение он высказал в комментарии Украинской правде.

«Сергей Трофимов действительно уволен с должности первого заместителя главы президентского Офиса. Причины очевидны. И здесь нет никакой скрытой интриги. У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти».

При этом он признал, что в том, что «региональные элиты иногда слишком уж вольно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизацию отдельных государственных инициатив», виноват далеко не только Трофимов.

По мнению Подоляка, «чрезмерная публичная агрессия отдельных представителей органов власти – это следствие не до конца отработанных пакетов так называемых «децентрализационных законов».

Он также добавил, что Трофимов «несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории».

Подоляк отметил, что тем не менее, Трофимов остается в команде на должности советника президента. А круг его компетенций и ответственности «прямо сейчас окончательно определяется».

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.