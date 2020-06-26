Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, задержан по подозрению в получении взятки, был назначен по личной просьбе президента Зеленского.

«Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 по личной просьбе Президента», - написал он в Facebook.

Шевченко также опубликовал с частью взятки, которую требовал «этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, он был задержан детективами НАБУ».

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.