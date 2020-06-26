Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную службу по делу об отмывании денег.
Соответствующая повестка опубликована на сайте ГФС.
«Шарий Анатолий Анатольевич 20.08.1978 г.р. в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 137, 138, 139 УПК Украины, вам необходимо прибыть 03.07.2020 в 10:00 к старшему следователю по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств Главного следственного управления Государственной фискальной службы подполковнику налоговой милиции Матвиенко Андрею Павловичу по адресу: Киев, Львовская площадь, 8, кабинет 805, для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №32020000000000073 от 02.06.2020, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины», – сказано в сообщении.
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