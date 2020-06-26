В Киеве после капремонта открыли первую очередь парка «Совки» в Святошинском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Мы продолжаем делать Киев красивее и комфортнее. Вчера открыли после капитального ремонта первую очередь парка «Совки» в Святошинском районе. До недавних пор это был скорее заброшенный лес, чем городской парк для комфортного отдыха, - сказал Кличко. - Уникальность парка «Совки» в том, что это – лесопарк. Единственный находящийся в лесной зоне. Поэтому важно сохранить такую ​​особенность зоны отдыха».

Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

«На входе в парк обустроили фонтан, который вечером подсвечивается. Дети не теряют времени и уже купаются в нем! Также в «Совках» есть хорошая беседка со столами для игры в шахматы», - сказал Кличко.

Отметим, что претендент на должность мэра Киева Николай Тищенко попиарился на открытии парка.