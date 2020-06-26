также в разделеСтолица
В Киеве все больше детей болеют коронавирусом 20
Тищенко объяснил, почему привез лимоны пострадавшим при взрыве дома на Позняках 22
Кличко: Мы все ближе к возвращению строгих ограничений 32
Вспышку коронавируса зафиксировали на троещинском рынке 27
В Киеве за сутки – 115 новых случаев COVID-19 13
Пожар в торговом павильоне в Киеве унес жизнь женщины 20
В МВД назвали основную версию взрыва в киевском доме 36
В Украине стали печь меньше хлеба 18
Ремонт в квартирах пострадавших от взрыва в доме сделают за счет Киева 21
В Киеве за сутки подтвердили 81 новый случай коронавируса 37
Максимальную сумму анонимных переводов могут увеличить до 25 тысяч 87
Каждый 5-й выпускник в Киеве не будет сдавать ВНО 22
COVID-19: Кличко рассказал о наполненности киевских больниц 23
Пострадавшим от взрыва в доме в Киеве дадут по 50-100 тысяч 16
В Киеве разрешили работу театров, кинотеатров и бассейнов 29
В Киеве – тоже антирекорд по заболеванию COVID-19 24
Замглавы «Плесо» подозревают в хищении 800 тысяч на расчистке ручья в Киеве 13
Кличко обсудил с ветеранами вопрос льготного проезда в транспорте 22

В Киеве после капремонта открыли первую очередь парка «Совки» в Святошинском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.  

«Мы продолжаем делать Киев красивее и комфортнее. Вчера открыли после капитального ремонта первую очередь парка «Совки» в Святошинском районе. До недавних пор это был  скорее заброшенный лес, чем городской парк для комфортного отдыха, - сказал Кличко. - Уникальность парка «Совки» в том, что это – лесопарк. Единственный находящийся в лесной зоне. Поэтому важно сохранить такую ​​особенность зоны отдыха».

Территорию лесопарка огородили и расчистили. Обустроили дорожки, установили новые скамейки и урны, детские и спортивные площадки, современное LED-освещение. Построили общественный туалет, установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

«На входе в парк обустроили фонтан, который вечером подсвечивается. Дети не теряют времени и уже купаются в нем! Также в «Совках» есть хорошая беседка со столами для игры в шахматы», - сказал Кличко.

Отметим, что претендент на должность мэра Киева Николай Тищенко попиарился на открытии парка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2465 грн.
9
Теги