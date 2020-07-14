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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в социальной сети Facebook фото начала ремонтных работ в парке «Радунка» в Днепровском районе города.

«Друзья! Мы продолжаем делать Киев красивее и комфортнее. И воплощаем изменения не только в центральной части города. На днях, например, начали работы по капитальному ремонту парка «Радунка» в Днепровском районе - зоны отдыха рядом с одноименным озером. В частности, планируем обновить часть парка вдоль улицы Радужная», - написал мэр Киева.

Так, в парке отремонтируют лестницы, обустроят пандус, дорожки и резиновое покрытие на детских площадках. Появится в «Радунке» и площадка для игры в шахматы и хорошая фотозона, осуществят озеленение территории. Завершить капремонт планируется в сентябре.
ForUm

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