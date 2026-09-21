У застосунку запустили опитування про перейменування 13 об’єктів столиці

У застосунку «Київ Цифровий» розпочалося опитування щодо перейменування 13 вулиць, провулків і парків у семи районах столиці. Йдеться про об’єкти в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Киянам пропонують визначитися, чи варто перейменувати вул. Муромську на вул. Доманську, вул. Донську на честь гетьмана Олифіра Голуба, вул. Зеленогірську на честь Андрія «Джуса» Пільщикова, вул. 9 травня на честь Кузьми Дерев’янка, вул. Льва Толстого на честь Наталени Королеви, вул. Першого Травня на честь Ніни Мороженко, вул. Лермонтова на честь Олександра Маслака та вул. Василя Жуковського на честь Дмитра Донцова.

Окремо в застосунку можна висловитися щодо перейменування пров. Рильського на вул. Патріарха Філарета, пров. Толстого на пров. Ставовий та пров. Лермонтова на пров. Гатище.

Також киянам пропонують визначитися з назвами двох парків. Парк «Кинь-Ґрусть» можуть перейменувати на парк «Кульженківський», а парк ім. Генерала Потапова — на честь Дмитра Гнатюка.

Опитування триватиме до 30 вересня 2026 року.