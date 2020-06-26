В Киеве увеличивается количество детей, заболевших коронавирусом. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу заметить, что увеличивается количество детей, страдающих коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей», - сообщил Кличко.

По его словам, младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло на 115 человек.