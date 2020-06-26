Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло на 115 человек. Один случай – летальный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего от коронавируса умерли 102 жителя Киева», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет и девочка, которой 4 года. 49 мужчин в возрасте от 18 до 78-ми лет и семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19. В Днепровском и Оболонском – по 18 и в Деснянском районе – 15 случаев», - отметил Кличко.

По состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.