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Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук считает, что народный депутат Галина Третьякова как глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем месте, поэтому лишать ее полномочий причин нет.

Такое мнение она высказала в эфире телеканала «112 Украина», передает Укринформ.

Отвечая на ​​вопрос, не планирует ли парламент лишить Третьякову полномочий председателя комитета или даже депутатского мандата после ее высказываний о малообеспеченных семьях, Кравчук ответила: «Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета».

Кравчук добавила, что Третьякова провела очень много «правильных и своевременных законопроектов». В частности, возглавляемый ею комитет сыграл очень активную роль при разработке «антикоронавирусных» законопроектов.

В то же время, представитель фракции «Слуги народа» признала, что Третьякова позволила себе высказаться некорректно во время вебинара, однако это выступление «не было ни политическим заявлением, ни эфиром».

«Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и эти высказывания скорее были экспертные, а не политические», - считает Кравчук.

Парламентарий добавила, что было «бурное обсуждение» этой темы во фракционном чате, но абсолютное большинство депутатов «признали, что Третьякова профессионал».

Как сообщалось, во время вебинара депутат от «Слуги народа» и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».
ForUm

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