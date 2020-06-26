В России правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным жителя отдаленного региона Якутия Александра Габышева, которого российские власти преследует за попытку провести обряд «изгнания Путина».

Правозащитники считают, что Габышева, который называет себя шаманом, лишают свободы учитывая его политические и религиозные убеждения, передает Радио Свобода.

«Неспособность следствия за девять месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности», - говорится в заявлении «Мемориала».

Ранее депутат Госдумы от Якутии Федот Тумус попросил генерального прокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело Габышева, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер.

Правозащитная организация Amnesty International требует освобождения Габышева.

Решение о принудительной госпитализации суд принял 2 июня. При этом фактически этот человек находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия диспансера обнародовала заключение об опасности Габышева для себя самого и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от госпитализации.

В решении суда не указан срок принудительной госпитализации. В акте о состоянии здоровья указано, что Габышев имеет «переоценку своей личности» и «призывал к свержению законно избранной власти».

Называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

3 октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

12 января в Youtube-канале Габышева было опубликовано видеообращение, в котором шаман объявил о своих планах отправиться в третий поход в Москву в марте.

В конце января трое его сторонников, проживающих у Габышева, были арестованы полицией на трое суток за неповиновение.