В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который 8 декабря после возбуждения уголовного дела возобновил свой путь в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву. При этом подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.

В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.



Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w — Новая Газета (@novaya_gazeta) 10. prosince 2019





Ранее днем 10 декабря для вручения повестки шаману также у себя дома был задержан член его отряда Евгений Ростокин (по прозвищу Женя Ворон), а с обыском пришли к сестре Габышева Екатерине. Предположительно, шаману Габышеву могут вменить воспрепятствование расследованию (ст. 294 УК).

Габышев находился под следствием с сентября: тогда сотрудники ФСБ прервали его первый начавшийся в марте пеший поход в Москву и завели на него дело о призывах к применению насилия в отношении президента Владимира Путина (ст. 280 УК). Сторонники Габышева после этого жаловались, что силовики также угрожают им экстремистскими делами.