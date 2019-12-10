также в разделеМир
Дело об импичменте: Трампу выдвинули обвинения по двум статьям 21
Турция, Албания и Косово будут бойкотировать вручение Нобелевских премий 41
Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон 60
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой 37
Умер бывший мэр Москвы Лужков 83
В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек 36
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях 34
Европейские СМИ: Обыски в офисе Медведчука – это акт политических репрессий против ведущей оппозиционной силы в Украине 33
Суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 201
Папа Римский призвал молиться за Украину 22
Израиль нанес удары по сектору Газа 20
В Конгрессе обнародовали новый отчет об импичменте Трампа 26
КНДР отказалась обсуждать денуклеаризацию с США 18
В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба: есть жертвы 16
КНДР провела «очень важное» испытание 30
Путин и Лукашенко в Сочи документов не подписывали 37
США возобновили переговоры с талибами 18
Израиль допустил бомбардировки Ирана 56

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который 8 декабря после возбуждения уголовного дела возобновил свой путь в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву. При этом подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.

 


 

 

Ранее днем 10 декабря для вручения повестки шаману также у себя дома был задержан член его отряда Евгений Ростокин (по прозвищу Женя Ворон), а с обыском пришли к сестре Габышева Екатерине. Предположительно, шаману Габышеву могут вменить воспрепятствование расследованию (ст. 294 УК).

Габышев находился под следствием с сентября: тогда сотрудники ФСБ прервали его первый начавшийся в марте пеший поход в Москву и завели на него дело о призывах к применению насилия в отношении президента Владимира Путина (ст. 280 УК). Сторонники Габышева после этого жаловались, что силовики также угрожают им экстремистскими делами. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги