Рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области РФ задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина». Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.



По его словам, задержание произошло в районе одной из федеральных трасс, по которой Габышев двигался в направлении столицы РФ. «Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — заявил он, отметив, что в этот момент Габышев находился на ночевке.

Также он сообщил, что в отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК России (организация экстремистского сообщества).



В пресс-службе МВД России по Республике Бурятия сообщили, что 19 сентября на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» полицейскими по поручению следователя был задержан мужчина 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). «Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.



В Сети появилось видео, на котором один из участников шествия, рассказал детали произошедшего. По данным «МК», запись сделал писатель Виктор Егоров. По его словам, сперва спецслужбы перекрыли трассу. Он отметил, что к палаточному лагерю подъехали несколько десятков машин, после чего находившиеся в них люди окружили лагерь, а затем направились к палатке, в которой находился Габышев. «Повалили его на землю, поволокли в машину, загрузили. Все были вооружены — автоматы, дубинки. Все это молча», — заявил писатель.



Он добавил, что силовых действий в отношении других членов шествия не осуществлялось. Также Егор отметил, что проводившие задержание отказались назвать причину произошедшего и показать какие-либо документы.



Александр Габышев начал свое шествие в сторону Москвы несколько месяцев назад. Он объяснил его намерением «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Он планировал дойти до столицы в 2021 году. В пути к нему периодически примыкали люди, некоторые из них на время, а некоторые шли с ним на постоянной основе. Сперва шаман вез тележку с одеждой и провизией, однако затем к нему присоединились несколько автомобилей, на которых было решено везти вещи. Позднее их отправили на штраф-стоянку.



В начале сентября правоохранительные органы задержали двух сопровождавших Габышева. У одного из них, Игоря Коношанова, был изъят автомобиль в связи с наличием «признаков изменения номера кузова и замены двигателя». При этом он оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции и был отправлен под арест сроком на 13 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).



Второй сопровождавший был задержан 9 сентября на митинге в центре Улан-Удэ, который был приурочен к несогласию с озвученными итогами голосования выборов мэра города. Им оказался Петр Дондуков. По информации МВД Бурятии, он «вмешивался в действия сотрудников полиции» и толкал полицейского, а также не реагировал на неоднократные замечания. В его отношении был составлен и направлен в суд протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.