Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец выкупила питбуля, которого продавали на аукционе СЕТАМ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, это был пятый аукцион, на котором выставляли собаку Тору с конца 2019, потому что она покусала других людей и животных.

Коломиец отметила, что предыдущие покупатели, чьи ставки на аукционе были высокими, не оплатили средства. «Я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены проживать на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день. Мы сейчас активно ищем кинологическую службу, которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут «образование», где за нее будут заботиться и гулять», - подчеркнул она.

Замминистра также сообщила, что Минюст уже разработал и подал изменения в законодательство, которые сделают невозможным дальнейшее продаже домашних животных через торги.

Напомним, ранее Минюст на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продавал за долги собак. Среди лотов была «Собака породы «Пит-бультерьер» 2015 г.н.», которую предлагают по цене от 112 грн.

Министр юстиции Денис Малюська обещал купить эту собаку, но не смог, потому что у него «слишком маленькая зарплата».