Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал скандальные факты конфискации собак и их продажу на аукционе через систему СЕТАМ. По его словам, животных чаще всего конфискуют не за долги, а за неподобающее отношение владельцев к животным.

Накануне сообщалось, что Минюст на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продает за долги собак. Среди лотов была «Собака породы «Пит-бультерьер» 2015 г.н.», которую предлагают по цене от 112 грн.

«Собака за долги» вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Сначала про эту конкретную собаку, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат - покусанные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги», - Малюська написал в своем Facebook.

По его словам, если новых нормальных хозяев у животного не появится, он выкупит ее сам и отдаст на перевоспитание.

Впрочем, заявление Малюськи не совпадает с информацией на сайте СЕТАМ. В описании соответствующего лота написано, что основание для стяжания имущества - «Постановление об аресте имущества должника, ОП № 59309000 от 22.10.2019, Лиманский городской отдел государственной исполнительной службы ГТУЮ в Донецкой области».

В то же время министр сообщает, что на СЕТАМ бывает немало примечательных объектов для продажи. «Вероятно скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Анна, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно», - отметил он.

«А теперь собственно о более глубокой проблеме: мы действительно во исполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но тут речь как правило идет о свойских животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) владельцы выкупают обратно (через родственников или близких)», - пояснил Малюська.



В зоозащитной организации UAnimals также прокомментировали скандал, сообщает УНИАН.

«В первую очередь стоит отметить, что речь идет о животных, которых в основном изымают не только за долги, но и за ненадлежащее содержание собственниками. Впрочем это не меняет ситуации с самими торгами. Теперь стоит отметить печальный, но факт. Эти торги проходят согласно закону, поскольку действующее законодательство до сих пор рассматривает животных как обычное имущество. Словно диван, или телевизор их можно покупать, продавать, забирать за долги и т.д. Именно в этом есть главная проблема данной ситуации. Животные - не мебель и отношение к ним должно быть соответствующим», - говорится в заявлении активистов.

Зоозащитники начали анализ юридической составляющей ситуации и мирового опыта.