Нове дослідження з'ясувало, чому собаки роблять дітей щасливішими

Згідно з новим дослідженням, дорослішання з сімейним собакою може бути корисним для психічного здоров'я на кількох рівнях. Проживання з цими чотирилапими друзями викликає зміни у кишковій флорі, що позитивно впливає на психічне благополуччя.

Японська дослідницька група вивчала, як проживання з собакою в підлітковому віці впливає на мікробіом і який вплив це має на психічне здоров'я в подальшому житті. Результати цієї роботи були опубліковані в науковому журналі «iScience».

Собаки зміцнюють психіку та сприяють емпатії

Собаки є чудовим доповненням до будь-якої родини, і їхня присутність, як було доведено, корисна для здоров'я. Наприклад, попередні дослідження вчених з Університету Західної Австралії показали, що собаки можуть зміцнювати емоційний розвиток дітей, головним чином через взаємодію та зв'язок.

Японська дослідницька група також спостерігала у своїх попередніх роботах, що молоді люди, які виросли з собакою з раннього віку, а пізніше мали ще одного собаку, демонстрували більш просоціальну поведінку та емпатію.

Крім того, інші дослідження показали, що власники собак мають змінену кишкову флору з більшою мікробною різноманітністю, що, у свою чергу, може позитивно впливати на здоров'я та психологічне благополуччя. Вчені поставили питання: яку роль у цьому відіграє мікробіом?

Зв'язок між собакою, мікробіомом та психікою

У своєму новому дослідженні вчені на чолі з автором Такефумі Кікусуї з Університету Азабу в Японії вивчили мікробіом власників собак-підлітків та проаналізували можливі зв'язки з психічним здоров'ям.

«Підлітки, які мають собаку, демонструють вищий рівень психологічного благополуччя. Ми також виявили, що володіння собакою змінює кишкову мікробіоту. Оскільки кишкова мікробіота впливає на поведінку через кишково-мозкову вісь, ми провели цей експеримент», – пояснює Кікусуї.

Дослідники виявили, що володіння собакою у віці 13 років позитивно вплинуло на психічне здоров'я та поведінку підлітків, а також що у них було значно менше соціальних проблем. Аналіз мікробіома ротової порожнини також показав, що володіння собакою пов'язане з вищою поширеністю певних бактерій у ротовій порожнині.

Змінена кишкова флора впливає на психіку

Щоб дослідити це детальніше, вчені пересадили кишкову флору підлітків, які мають собак, лабораторним мишам та проаналізували вплив на соціальну поведінку тварин. Введення мікробіому підлітків із сімейними собаками продемонструвало надзвичайно позитивні ефекти.

«Найцікавішим результатом цього дослідження є виявлення бактерій у мікробіомі підлітків із собаками, які корисні для соціальної поведінки», – наголошує керівник дослідження.

Це означає, що переваги володіння собакою ґрунтуються не лише на відчутті безпеки через взаємодію, а й на змінах у мікробному співтоваристві.

«Утримання собаки має позитивний вплив, особливо на молодих людей, і цей вплив може бути опосередкований симбіозом з мікроорганізмами», – підсумовує Кікусуї. Таким чином, сімейний собака також може позитивно впливати на психіку через кишкову флору.