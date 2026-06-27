﻿
Надзвичайні події

Пес опинився заручником конфлікту між представниками ТЦК та неадекватним одеситом

Пес опинився заручником конфлікту між представниками ТЦК та неадекватним одеситом

Поліція Одеської области відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою після інциденту за участи військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних в Одесі.

Про це правоохоронці повідомили 26 червня, інформує Радіо Свобода.

Інцидент стався 24 червня у Київському районі міста. За попередніми даними слідства, під час конфлікту між цивільними та представниками ТЦК військові поїхали з місця події разом із собакою породи джек-рассел-тер'єр, яка належала одній з учасниць конфлікту. Унаслідок цього тварина нібито зазнала травм.

Опубліковане у соцмережах відео зафіксувало момент, коли люди у військовій формі забирають собаку до мікроавтобуса. За кілька секунд до автомобіля підбігає розлючений чоловік (можливо, власник тварини) з кийком і розбиває скло транспортного засобу, після чого мікроавтобус від'їжджає з місця події разом із собакою.

Власниця тварини звернулася до правоохоронців, які згодом розшукали собаку. Після візиту до ветеринарної клініки жінка подала заяву до поліції. Ветеринари діагностували у джек-рассел-тер'єра розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – зазначили в поліції.

Одеський обласний територіальний центр комплектування наразі офіційно не коментував інцидент.

Згодом дружина чоловіка з відео та власниця собаки розповіла журналістам, що тварині начебто необхідна операція, однак ветеринари рекомендували відкласти хірургічне втручання через сильний стрес, який пережив пес.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесаполіціясобакаТЦКджек-рассел-тер'єрпес
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Загибель 19 людей на військових урочистостях: справу командира батальйону передали до суду
Суспiльство 26.06.2026 19:01:02
Загибель 19 людей на військових урочистостях: справу командира батальйону передали до суду
Читати
Україна знає, як деескалювати напругу у відносинах із Польщею - Сибіга
Полiтика 26.06.2026 18:45:52
Україна знає, як деескалювати напругу у відносинах із Польщею - Сибіга
Читати
Поліція затримала поляка-ксенофоба, який скоїв напад на українця
Свiт 26.06.2026 18:01:00
Поліція затримала поляка-ксенофоба, який скоїв напад на українця
Читати

Популярнi статтi