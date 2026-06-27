Пес опинився заручником конфлікту між представниками ТЦК та неадекватним одеситом

Поліція Одеської области відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою після інциденту за участи військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних в Одесі.

Про це правоохоронці повідомили 26 червня, інформує Радіо Свобода.

Інцидент стався 24 червня у Київському районі міста. За попередніми даними слідства, під час конфлікту між цивільними та представниками ТЦК військові поїхали з місця події разом із собакою породи джек-рассел-тер'єр, яка належала одній з учасниць конфлікту. Унаслідок цього тварина нібито зазнала травм.

Опубліковане у соцмережах відео зафіксувало момент, коли люди у військовій формі забирають собаку до мікроавтобуса. За кілька секунд до автомобіля підбігає розлючений чоловік (можливо, власник тварини) з кийком і розбиває скло транспортного засобу, після чого мікроавтобус від'їжджає з місця події разом із собакою.

Власниця тварини звернулася до правоохоронців, які згодом розшукали собаку. Після візиту до ветеринарної клініки жінка подала заяву до поліції. Ветеринари діагностували у джек-рассел-тер'єра розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – зазначили в поліції.

Одеський обласний територіальний центр комплектування наразі офіційно не коментував інцидент.

Згодом дружина чоловіка з відео та власниця собаки розповіла журналістам, що тварині начебто необхідна операція, однак ветеринари рекомендували відкласти хірургічне втручання через сильний стрес, який пережив пес.