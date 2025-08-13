Автомобиль из Америки – выгода и надежность

Если вы подыскиваете себе подержанный автомобиль, рекомендуем обратить внимание на возможность заказать авто из США воспользовавшись услугами компании Factum Auto. Данный посредник представляет интересы покупателей на крупнейших автомобильных аукционах Америки. Это отличная возможность получить автомобиль, идеально соответствующий вашим потребностям.

Платформа Factum Auto анализирует ваши предпочтения и бюджет, предлагая персонализированные варианты из тысяч аукционных лотов. Обеспечивается полное сопровождение, начиная от консультации до передачи ключей.

Компания исключает услуги посредников, работая напрямую с аукционами и собственной транспортной компанией, что снижает затраты и ускоряет доставку. Профессиональная поддержка и прозрачные расчеты делают покупку авто из США комфортной и безопасной.

Что предлагает компания Factum Auto:

Персонализированный подбор – с учетом марки, модели, года и бюджета клиента.

Детальный расчет – выполняется прогноз расходов, включая доставку и ремонт.

Проверка экспертами – проводится первичный осмотр авто экспертами при наличии сомнений.

Прозрачная оплата – осуществляются поэтапные платежи для контроля бюджета.

Логистика без посредников – доставка осуществляется собственной транспортной компанией в США.

Гарантия возврата депозита – если авто не удалось выкупить он будет возвращен или использован для последующих покупок.

Постоянная поддержка клиентов – предоставляются консультации по телефону или через сайт, также клиенты смогут самостоятельно отслеживать трек контейнера во время доставки морским транспортом.

Что предлагают автомобильные аукционы США

Если вам интересно узнать, какую технику предлагает аукцион авто США по ссылке https://factum-auto.com/ru/aukcion-avto-ssha вы сможете ознакомиться с доступными лотами, оценить их техническое состояние и внешний вид. Удобная платформа предоставляет возможность выбирать машины с повреждениями и с разное степенью повреждений.

Обратите внимание, даже с учетом доставки, растаможивания и последующего ремонта, итоговая цена такой техники будет на 20-40% дешевле, в сравнении с предложениями вторичного рынка Украины.

При этом, вы будете гарантированно защищены от покупки «утопленника» или «тотала», а также будете избавлены от необходимости взаимодействовать с «перекупами».

На данных аукционах реализуется техника, которую выставляют страховые компании после ДТП или других страховых случаев, часто с незначительными повреждениями, которые легко устраняются в Украине. Лизинговые компании и банки выставляют машины, возвращенные после окончания договоров, что гарантирует их хорошее состояние и богатую комплектацию.

Factum Auto помогает украинским клиентам выбрать подходящий вариант, анализируя лоты и предоставляя полную информацию о состоянии и истории автомобиля, что делает покупку безопасной и удобной.