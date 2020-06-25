Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.

«Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали», - сказал он.

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Ранее Геращенко заявил, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе.

В свою очередь Деканоидзе заявила, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды МВД.