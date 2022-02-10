также в разделеОбщество
В Хмельницком продают сомнительное лекарство от COVID-19 5
Киев протестует из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива 15
СБУ заявила о задержании вражеского агента, готовившего теракт в Киеве 26
Словакия упростила правила въезда для иностранцев 10
Полицейские задержали одного из нападавших на помощника генпрокурора 10
ГБР сообщило новое подозрение Януковичу 17
В Украину из Франции привезут дневник Пилипа Орлика 22
СБУ заявила о задержании завербованного РФ харьковчанина 23
Минздрав пока не планирует делать бустерную дозу обязательной 12
В Крыму треснула стена единственного в мире крымскотатарского дворца 15
Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно 16
Во Львове задержали гражданина ФРГ, вербовавшего украинок в сексуальное рабство 11
500 грн за бустерную дозу можно будет получить с 14 марта 12
Марцинкив предложил посольству США переехать в Ивано-Франковск 18
Ткаченко призвал иностранных журналистов не легитимизировать терроризм 14
В Украину прибыла партия военно-технической помощи от Великобритании 143
ГБР проверит действия руководства части, где расстреляли нацгвардейцев 14
Шел за пенсией: СБУ задержала одного из главарей «Казачьей национальной гвардии» 22

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан заместитель начальника следственного отдела и два оперуполномоченных одного из управлений полиции Днепропетровской области (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 9 февраля правоохранители прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества.

После проведения обыска правоохранители противоправно, без составления процессуальных документов, задержали владельца жилья – 29-летнего жителя города Киева, и поместили его в свой автомобиль.

В дальнейшем полицейские выдвинули мужчине требование о предоставлении им 12 тысяч долларов США, а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы последние собрали и передали ему указанные средства.

В тот же день трое сотрудников полиции задержаны после получения последними 6 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление и фиксацию всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги