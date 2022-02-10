При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан заместитель начальника следственного отдела и два оперуполномоченных одного из управлений полиции Днепропетровской области (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 9 февраля правоохранители прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества.

После проведения обыска правоохранители противоправно, без составления процессуальных документов, задержали владельца жилья – 29-летнего жителя города Киева, и поместили его в свой автомобиль.

В дальнейшем полицейские выдвинули мужчине требование о предоставлении им 12 тысяч долларов США, а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы последние собрали и передали ему указанные средства.

В тот же день трое сотрудников полиции задержаны после получения последними 6 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление и фиксацию всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются.