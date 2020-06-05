Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды МВД.

Об этом она сказала в комментарии Украинской правде.

Экс-глава полиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной̆ системе и методах выхода из кризиса.

«Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать – украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей̆ государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх. Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой, какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. Про тех, кто после моего ухода вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию», - сказала Деканоидзе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.

5 июня в парламенте слушают отчет главы МВД Арсена Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр настаивает на том, что в полиции, как и в обществе, есть «хорошие и плохие» люди. Аваков утверждает, что в МВД «сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции».

Утром 5 июня под зданием Верховной Рады проходит митинг за отставку Авакова.