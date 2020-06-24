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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Новости сегодня – опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет и три девочки – от одного до 14 лет. А также 31 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет и пятеро мальчиков от одного до 11 лет. Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском – 18 случаев. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева», - сообщил Кличко.

По состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 случаев COVID-19, за все время пандемии коронавирус   обнаружили у 39 014 человек.
ForUm

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