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Профсоюз ГП «Антонов» отзывает свой иск об отмене постановления Кабмина о передаче предприятия в управление концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщила пресс-служба «Антонова».

Поскольку рассмотрение дела по существу еще не началось, Кодекс административного судопроизводства позволяет отозвать иск по заявлению истца.

«Об иске профсоюзов мы узнали из прессы. Провели переговоры и договорились, что этот вопрос сейчас не актуален для предприятия. Впереди – большой путь трансформации и глубокой реформы, цель которых ускорить процесс преобразования предприятия на современного и мощного производителя транспортных самолетов. Для этого руководство ГП «Антонов» координирует свои действия с Концерном и профсоюзными организациями в соответствии с положениями и уставом. В частности, уже представлены стратегические направления деятельности, направленные на стабилизацию работы и развитие предприятия и авиастроительной отрасли Украины в целом», - прокомментировал решение профсоюзов и.о. президента ГП «Антонов» Александр Лось.

«Говорить о том, кому должен подчиняться «Антонов» будет целесообразно после того, как в самом Концерне начнется реформа и процесс трансформации других предприятий. Тогда все на практике смогут оценить плюсы и минусы реформы и ощутить ее преимущества. Лично я считаю, что «Антонов» требует изменений. Именно для этого мы создали специальную Стратегическую группу, в которую вошли представители Концерна нашего предприятия и профсоюзы. Совместно мы будем нарабатывать план развития   и стратегию реформирования отрасли. Я непосредственно возглавляю и координирую работу этой группы и буду следить за тем, чтобы интересы всех сторон были учтены, а риски от трансформации для «Антонова» - минимизированы», - заявил Лось.

Напомним, 15 июня 2020 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Абромавичуса об увольнении президента ГП «Антонов» Александра Донца. По состоянию на 22 июня 2020 согласно данным госреестра руководителем авиастроительного предприятия являлся Александр Донец.

В Укроборонпроме заявили, что не получали этого постановления.

Профсоюз «Антонов» обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Арсения Яценюка, которым ГП передали в управление концерна «Укроборонпром» 22 июня. 
ForUm

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