«Укроборонпром» не получал решений суда о восстановлении руководителя ГП «Антонов» Александра Донца и уволит его с 15 июня, сообщает пресс-служба госконцерна.

15 июня в сети Интернет появилась информация, что Окружной административный суд города Киева якобы остановил действие решения гендиректора «Укроборонпрома» от 09.06.2020 об увольнении президента ГП «Антонов», и таким образом якобы удовлетворил ходатайство Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности.

«ГК «Укроборонпром» не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу Концерн по состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. В то же время, вызывает удивление обращения Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд», - пояснили в пресс-службе.

Поскольку в пятницу, 12 июня, концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении его полномочий 15 июня был отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП «Антонов» с 15 июня.

«К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП «Антонов». У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины. Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома», - заявил гендиректор «Укроборонпром» Абромавичус.

Напомним, 9 июня государственным концерном «Укроборонпром» принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП «Антонов» Александра Донца.