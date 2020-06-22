Профсоюз стратегического государственного предприятия «Антонов» обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Арсения Яценюка, которым ГП «Антонов» передали в управление концерна «Укроборонпром». Административному делу присвоен №640/13500/20, сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы профсоюза.

Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 31.03.2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, Законов Украины «О Кабинете Министров Украины», «О защите экономической конкуренции», «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Также в иске отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса «Антонова» из сферы управления Минэкономразвития в управление «Укроборонпрома» имело крайне негативные последствия, что отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, «Укроборонпром» в течение пяти лет фактически не предоставил ГП «Антонов» никакой помощи. Зато теперь концерн во главе с Айваросом Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой «Антонов» несет значительные дополнительные расходы. Так, на содержание «Укроборонпрома» только в 2018-2020 годах ГП «Антонов» перечислило взносы на сумму 122 млн грн. Еще 74 млн грн. в 2015-2019 годах «Антонов» по ​​указанию «Укроборонпрома» перечислило в качестве финансовой помощи другим предприятиям-участникам концерна.

Напомним, что 15 июня 2020 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Абромавичуса об увольнении президента ГП «Антонов» Александра Донца. По состоянию на 22 июня 2020 согласно данным госреестра руководителем авиастроительного предприятия является Александр Донец.

В Укроборонпроме заявили, что не получали этого постановления.

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины на ГП «Антонов» зарегистрирована в 2000 году и входит в состав Профсоюза авиастроителей Украины.

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» обслуживает ГП «Антонов» с 1998 года.