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Сегодня в мире отмечают День батареек. Какой вред причиняют неправильно утилизированные батарейки и какие правила обращения с отработанными элементами питания.

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой.

По его словам, мы постоянно используем это полезное изобретение в повседневной жизни.

Но при неправильной утилизации батарейки могут наносить огромный ущерб.

  1. Содержимое всего одной батарейки отравляет около 20 двадцати квадратных метров земли.
  2. Также один элемент питания может отравить до 400 л грунтовых вод.
  3. Химические входящие в состав батарейки уничтожают растущие вокруг растения, делают почву бесплодной на десятилетия, ликвидировать их требует колоссальных усилий.

Константин Яловой также рассказал, что нужно знать о хранении и утилизации батареек:

  • храните запасные и использованные батарейки в одном месте, чтобы их случайно не проглотили дети или животные;
  • не выбрасывайте элементы питания вместе с обычным бытовым мусором;
  • сдавайте их в пункт приема опасных отходов, или воспользуйтесь одним из специальных контейнеров;
  • найти точки, где принимают батарейки в Киеве, можно на электронной карте http://batareiky.in.ua/map

 
ForUm

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