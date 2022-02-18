Сегодня в мире отмечают День батареек. Какой вред причиняют неправильно утилизированные батарейки и какие правила обращения с отработанными элементами питания.
Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой.
По его словам, мы постоянно используем это полезное изобретение в повседневной жизни.
Но при неправильной утилизации батарейки могут наносить огромный ущерб.
- Содержимое всего одной батарейки отравляет около 20 двадцати квадратных метров земли.
- Также один элемент питания может отравить до 400 л грунтовых вод.
- Химические входящие в состав батарейки уничтожают растущие вокруг растения, делают почву бесплодной на десятилетия, ликвидировать их требует колоссальных усилий.
Константин Яловой также рассказал, что нужно знать о хранении и утилизации батареек:
- храните запасные и использованные батарейки в одном месте, чтобы их случайно не проглотили дети или животные;
- не выбрасывайте элементы питания вместе с обычным бытовым мусором;
- сдавайте их в пункт приема опасных отходов, или воспользуйтесь одним из специальных контейнеров;
- найти точки, где принимают батарейки в Киеве, можно на электронной карте http://batareiky.in.ua/map
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