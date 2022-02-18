Сегодня в мире отмечают День батареек. Какой вред причиняют неправильно утилизированные батарейки и какие правила обращения с отработанными элементами питания.



Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой.



По его словам, мы постоянно используем это полезное изобретение в повседневной жизни.



Но при неправильной утилизации батарейки могут наносить огромный ущерб.

Содержимое всего одной батарейки отравляет около 20 двадцати квадратных метров земли. Также один элемент питания может отравить до 400 л грунтовых вод. Химические входящие в состав батарейки уничтожают растущие вокруг растения, делают почву бесплодной на десятилетия, ликвидировать их требует колоссальных усилий.

Константин Яловой также рассказал, что нужно знать о хранении и утилизации батареек: