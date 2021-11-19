Руководитель авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. При этом в 2020 году его право собственности на этот объект было зарегистрировано по российскому законодательству, сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода и UA: Первый).

Недвижимость, которой владеет Харченко – отель Villa Rosa, расположен в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря.

Его площадь – 510 квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные из украинского реестра прав на недвижимое имущество.

В своей имущественной декларации за 2020 год руководитель АТП ГП «Антонов» Михаил Харченко не отметил, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму.

Собственником этого имущества Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП «Антонов» он этой недвижимости не указывал.

«Схемы» обратились к Харченко с просьбой о комментарии. Он возразил, что является собственником этого имущества и посоветовал обратиться в НАПК. Он также отказался комментировать актуальные документы, которые журналисты официально получили в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества именно он.

Кроме того, «Схемы» взяли выписку на этот объект из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ. Оказалось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП «Антонов». Эту информацию он также отказался объяснить и попросил съемочную группу «Схем» покинуть его кабинет.

В этом году летом НАПК начало проверку декларации Харченко, которую завершило в сентябре. По ее результатам, НАПК нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 миллиона гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.

«Учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране, а также во избежание негативных последствий, возможных преследований меня и членов моей семьи, мною принято решение об отчуждении этого имущества. Эти объекты были отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа», – сообщил Харченко НАПК.

В действиях директора «Авиалиний Антонова» в Нацагентстве заметили признаки «недостоверного декларирования». И передали эту информацию в другой правоохранительный орган – Национальную полицию.