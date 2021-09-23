Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за опубликованной в 2018 году статьи, в которой утверждалось о его причастности к сомнительным налоговым схемам.

Об этом сообщает АР, передает Укринформ.

Как отмечается, статья частично была основана на конфиденциальных документах, которые Мэри Трамп предоставила репортерам.

В иске, поданном в суд штата Нью-Йорк, Мэри Трамп обвиняется в нарушении мирового соглашения путем раскрытия около 40 тыс. страниц налоговой документации, которая оказалась в ее распоряжении в ходе спора о поместье Фреда Трампа.

В то же время издание The New York Times и журналисты-расследователи Сюзанна Крейг, Дэвид Барстоу и Рассел Бюттнер обвиняются в том, что они убеждили Мэри Трамп передать им документы. При этом, как утверждается, репортеры знали, что мировое соглашение запрещает ей раскрывать данные.

Юристы Трампа считают, что племянница экс-президента и репортеры были мотивированы «личной местью» и желанием изменить «политическую повестку».

В иске указана сумма желаемой компенсации - 100 млн долларов.

В статье, о которой идет речь, поставлены под сомнение заявления Трампа о том, что он самостоятельно сколотил свое состояние, поскольку в полученных документах утверждается, что его отец Фред передал сыну не менее 413 миллионов долларов, в том числе с помощью схем уклонения от уплаты налогов.