Пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а его последствия будут ощутимы еще десятки лет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает DW.

«Мы знаем, что пандемия - это значительно больше, чем кризис в области здравоохранения. Это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощутимы и в последующие десятилетия», - сказал он.

По мнению гендиректора ВОЗ, наибольшую угрозу сейчас представляет не сам вирус, а «отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства».

По словам Гебреесуса, 21 июня в мире было зафиксировано более 183 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это самый большой показатель с начала пандемии. Всего в мире заболели COVID-19 уже почти девять миллионов человек, более 465 тысяч умерли от болезни.

На данный момент самой сложной является ситуация в Северной и Южной Америках, а также в некоторых странах Азии.

Как заявил Гебреесус, следующим вызовом для систем здравоохранения является увеличение объемов производства и дистрибуции дексаметазона - первых лекарств, которые, как доказано, снижают риск смерти у больных COVID-19.