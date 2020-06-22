Бывший старший группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константин Кулик утверждает, что за закрытие дела в отношении газовой компании Burisma Group предлагалась взятка в 50 млн долларов, а не 6, как об этом недавно заявляли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такую сумму средств предлагали руководству антикоррупционных органов за закрытие дела относительно компании Burisma. Однако после смены власти в Украине и генпрокурора, сделку провести на удалось.

Также Кулик добавил, что в 2019 году он получил информацию, что бывший министр экологии (времена президента Виктора Януковича), президент Burisma Group Николай Злочевский предлагал эти деньги для того, чтобы закрыть дела, связанные с компанией. «Но произошла смена руководства Генпрокуратуры. Пришел Рябошапка (генеральный прокурор Украины. – Ред.), и после этого дело о фиксировании взятки остановилось, а Рябошапка заявил, что дела вообще не существует», - сказал Кулик.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 млн долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 млн долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику. Всего задержали трех человек. По сообщениям антикоррупционных органов, взятки давали за закрытие дела по владельцу компании «Бурисма», экс-чиновнику Николаю Злочевскому, который сейчас находится в розыске.

14 июня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании «Бурисма»

15 июля ВАКС принял решение о содержании под стражей отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, подозреваемого по делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины.