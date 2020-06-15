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Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании под стражей отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, подозреваемого по делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины.

Согласно решению, которое суд объявил 15 июня, Иляшенко будет находиться под стражей в течение 60 суток, до 10 августа включительно, передает Радио Свобода.

Суд также определил как альтернативную меру пресечения возможность внесения залога в размере 84 миллионов 80 тыс. гривен.

В случае внесения залога подозреваемый должен придерживаться, в частности, таких обязанностей: прибывать к следователю по его вызову, не выезжать из Киева без разрешения следователя или прокурора, носить электронный браслет.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

14 июня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании «Бурисма», владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времена президентства Виктора Януковича, Николай Злочевский.

Третий из задержанных фигурантов дела – бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, который в САП называли «доверенным лицом экс-министра экологии», его имя публично пока не указывалось.

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 млн долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 млн долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику. Всего задержали трех человек. По сообщениям антикоррупционных органов, взятки давали за закрытие дела по владельцу компании «Бурисма», экс-чиновнику Николаю Злочевскому, который сейчас находится в розыске.

13 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу о предложении взятки могут быть причастны сотрудники Офиса генпрокурора. В ОГП заявили о проведении служебного расследования.

В компании «Бурисма» ранее заявили, что Злочевский не причастен к делу с предложением взятки руководителям антикоррупционных органов.
ForUm

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