Уволенный из прокуратуры Константин Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет от партии «Наш край», пишет Украинская правда со ссылкой на постановление Харьковской областной территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты облсовета.

Кулик зарегистрирован вторым номером.

Первым в списке партии зарегистрирован бывший глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

Также в первой десятке комиссия зарегистрировала Виталия Бурейчака, Валерия Величко, Лину Маслянцеву, Александра Нестеренко, Андрея Пинаева, Юрия Деркача, Юлию Балаклицкую и Анну Домбровскую.

Журналист «ЧЕСНО» Оксана Ставнийчук опубликовала сообщение с рекламного видео бывшего прокурора: «Константин Кулик боролся и борется за то, чтобы украинцев не обворовывали. Сегодня он идет в Харьковский областной совет вместе с партией «Наш край». Чтобы бороться с коррупцией и вернуть справедливость на Харьковщине».

На Facebook-странице «Нашего края» говорится, что партия – «сила хозяйственников и профессионалов». Еще одним известным представителем партии является нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвав его агентом РФ.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.