также в разделеОбщество
Зеленский: Все семьи, пострадавшие в результате взрыва дома в Киеве, получили квартиры 15
Лукашенко до сих пор – почетный доктор КНУ имени Шевченко 10
Джангиров: Украинскую элиту продолжают дрессировать «западные партнеры» 15
Организаторше референдума за «ДНР» вынесли приговор 13
Синоптик: На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода 9
Крымскому судье вменяют госизмену за приговор одному из руководителей Меджлиса 12
83% украинцев не имеют знакомых с COVID-19 25
Следователя киевской полиции задержали на взятке 16
Филарет попросил о поддержке у Трампа 28
Шмыгаль: Селитру в Украине хранят в емкостях, а не насыпью, как в Бейруте 16
42 страны открыли границы для украинцев 44
МИД советует украинцам не ездить в Беларусь 27
Приватбанк пожаловался в НАБУ на судью в деле по иску оффшорных компаний Суркисов 34
Суд разрешил ГБР заочно расследовать убийства митингующих на Институтской 16
Сытник приезжал давить на Высший совет правосудия в деле судей Окружного админсуда 144
Поймали Юлия Цезаря, напавшего на мариупольскую синагогу 37
Еще один нардеп заболел COVID-19 19
НАБУ опровергло информацию о закрытии дела «Роттердам +» 19

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-прокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа относительно его увольнения из Генпрокуратуры.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

«4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадиевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева - без изменений», - уточнила Шкиль.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги