Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-прокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа относительно его увольнения из Генпрокуратуры.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

«4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадиевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева - без изменений», - уточнила Шкиль.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.