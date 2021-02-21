также в разделеПолитика
Чаплыга о закрытии «каналов Медведчука»: Никакой «руки Кремля» не существует, есть «рука» США или Британии 63
Польские СМИ называют Зеленского «американской марионеткой» и жестко критикуют наступление на свободу слова в Украине 85
Волошин: Зеленский закрытием «каналов Медведчука» создал опасный правовой прецедент 14
Сайт Атлантического совета США цитирует слова Медведчука, о том, что Зеленский пытается избавиться от «неудобных» оппозиционных СМИ 67
Украина осудила репрессии против журналистов в Беларуси 37
Зеленский утвердил санкции против Мали и Йемена 24
Оксана Марченко вступила в партию ОПЗЖ 127
Кремль отреагировал на санкции против Медведчука: Это очень тревожная информация 119
Медведчук о санкциях: Я не испугаюсь и не сбегу, борьба будет продолжена 35
Разумков созвал внеочередное заседание Рады 64
Зеленский провел совещание по реинтеграции Донбасса 90
Данилов: На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее 115
Зеленский посетит форум «Украина 30. Инфраструктура» 14
Глава Пентагона и министр обороны Украины провели телефонные переговоры 48
Меркель заявила об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений 84
Баканов: Введение СНБО новых санкций основывается на материалах СБУ 74
В ОПЗЖ дали оценку санкциям против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко 141
Байден: Европе и США важно поддерживать территориальную целостность Украины 44

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что никаких планов по возобновлению расследование против украинской энергетической компании Burisma нет.

Об этом она сказала в комментарии агентству Reuters.

«Все, что могли сделать прокуроры, они сделали. Я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам», — заявила Венедиктова.

В 2019 году на расследовании против Burisma во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский настаивал тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп.

Данная просьба была связана с тем, что в 2014 -2019 годах в совет директоров компании входил сын его главного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Напомним, в СМИ попала расшифровка разговора Джулиани с Ермаком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги