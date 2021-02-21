Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что никаких планов по возобновлению расследование против украинской энергетической компании Burisma нет.

Об этом она сказала в комментарии агентству Reuters.

«Все, что могли сделать прокуроры, они сделали. Я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам», — заявила Венедиктова.

В 2019 году на расследовании против Burisma во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский настаивал тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп.

Данная просьба была связана с тем, что в 2014 -2019 годах в совет директоров компании входил сын его главного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Напомним, в СМИ попала расшифровка разговора Джулиани с Ермаком.