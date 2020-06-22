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Владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей и где высока вероятность инфицирования коронавируса», - отметил Кличко.

По его словам, Киев увеличивает количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

«Только «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также – в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24,5 тысячи образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тыс. жителей города», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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