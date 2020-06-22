Мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от своей политической силы, а также поведет команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ.

«Я много лет являюсь лидером политической силы «УДАР» и уже говорил, что буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности - в Киевсовет, - сказал Кличко. - Да, мы общаемся по сотрудничеству с различными политиками и с разными партиями. Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, - я убежден, мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице», - сказал Кличко.

Он отметил, что является председателем Ассоциации городов Украины и всегда отстаивал и будет отстаивать интересы местного самоуправления.

«А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. – полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу: для защиты интересов граждан, местного самоуправления, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно», - сказал Кличко.

Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах.

Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020.