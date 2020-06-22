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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-ІХ, который Верховная Рада приняла 18 июня 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни», - заявили в пресс-службе.

Документ вносит дополнения в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки их результатов обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.

По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал ForUm, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением COVID-19 освободить от прохождения государственной итоговой аттестации всех, кто завершает получение полного общего среднего образования в этом учебном году, 17 июня.

Министерство образования и науки заявило, что там «даже теоретически не рассматривают» возможность отмены ВНО, и назвали такую возможность недопустимой и создающей коррупционные риски при поступлении.

Против возможности отмены ВНО также активно выступила общественность.
ForUm

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