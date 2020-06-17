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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением COVID-19 освободить от прохождения государственной итоговой аттестации всех, кто завершает получение полного общего среднего образования в этом учебном году. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе внешнее независимое оценивание, по собственному желанию», - говорится в тексте законопроекта №3669, внесенного президентом в парламент.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является минимизация рисков заболевания COVID-19.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня, если не будут превышены критерии МЗ – 60 больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Ранее пробное ВНО в Украине отменили, заменив его оценкой в ​​режиме онлайн.

12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал о возможности отмены внешнего независимого оценивания, ссылаясь на данные из независимых источников о том, что «в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще».

После этого в Министерстве образования и науки заявили, что там «даже теоретически не рассматривают» возможность отмены ВНО, и назвали такую возможность недопустимой и создающей коррупционные риски при поступлении.

Против возможности отмены ВНО также активно выступила общественность.
ForUm

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