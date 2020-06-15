Министерство образования и науки готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации, говорится в заявлении ведомства.

«Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски», - подчеркнула и.о. министра Любомира Мандзий.

«Министерство, украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача и гибко реагируют на данные от Минздрава по эпидемиологической ситуации. Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. В пункты тестирования средства защиты доставляют ОГА, которые получили их от партнеров. Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту», - отметила она.

В частности, во время внешнего независимого оценивания:

будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и т.д.),

действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

будет происходить сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Сейчас МОН готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля. В то же время Минздрав готовит параметры, которым должена соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020.

Кроме того, по данным мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные. В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.

«Отмена ВНО недопустима. ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления. Много усилий при подготовке к ВНО приложили не только ученики, но и их родители и учителя. Другие способы оценки - например, средний балл свидетельства о среднем образовании - нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступления-2020», - отметила и.о. министра.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО сдают тестирование дома. Им вернут деньги из-за невозможности провести его в учебных заведениях - пока МОН и Министерство финансов готовят соответствующий порядок.